Ravello. Felicori sospende Secondo Amalfitano dalla direzione di Villa Rufolo. Scontro duro fra il commissario nominato dalla Regione Campania Mauro Felicori e il direttore di Villa Rufolo Secondo Amalfitano, come premio ai successi indiscutibili, in coincidenza dopo un riconoscimento avuto ad Amalfi davanti agli studenti, arriva la sospensione. Dopo il provvedimento di sospensione della gara di restyling della torre museo di Villa Rufolo, pare che il duo Felicori-Guerra abbia adottato un provvedimento specifico nei confronti del Direttore Amalfitano che non ci ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione nè confermare la notizia. Cercheremo di sapere se si tratta di un provvedimento interlocutorio o definitivo contro Amalfitano.

Vediamo ora cosa ne pensano i cittadini di RAVELLO e gli operatori, e naturalmente l’amministrazione comunale, visto che è stato finalmente scoperto il responsabile di tutti i mali e il vero colpevole di tanti guasti a Villa Rufolo.

Il duo Felicori-Guerra costa 200.000 euro all’anno, ma i risultati finalmente si vedono