Ravello. Felicori sospende gara per contenuti multimediali della Torre-Museo di Villa Rufolo, occasione sprecata per il miglioramento di una delle strutture più belle della Costiera amalfitana e voluto dal direttore Secondo Amalfitano.

Il bando, scaduto il 24 settembre è stato annullato dal Commissario della Regione Campania nominato dalla Regione Campania

I contenuti multimediali dovevano essere rimodulati per la realizzazione di un percorso di visita ancor più emozionale e coinvolgente, che catturi il visitatore immergendolo in un viaggio sensoriale nello spazio e nel tempo come dice il bando che pubblichiamo sotto.

Visti i riscontri positivi di tutte le altre iniziative fatte a Villa Rufolo da tutto il mondo dispiace di questo episodio . Ravello disciplinare contenuti multimediali