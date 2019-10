Ravello. Enorme successo per la Grande Festa della Musica presso l’Auditorium Oscar Niemeyer

Ravello. Questa mattina apertura della Grande Festa della Musica del Polo Regionale musicale e coreutico presso l’Auditorium Oscar Niemeyer con l’On. Luigi Berlinguer che ha sottolineato il diritto allo studio per tutti e l’importanza dell’insegnamento della musica nelle scuole. Il MIUR è stato il promotore Polo Regionale Musicale del progetto con capofila il Liceo Alfano I di Salerno diretto dalla professoressa Elisabetta Barone. Sono intervenuti il capo dipartimento dell’istruzione della Regione Campania dottoressa Luisa Franzese e la professoressa Natalia Pinto per il Comune di Ravello. Ad esibirsi le sette orchestre (Sinfonica, Ritmo-sinfonica, Plettri, Jazz, Etno popolare, Percussioni, Fiati) e le due compagnie di danza (Classica e Contemporanea), che durante lo scorso anno scolastico si sono esibite in prestigiosi siti della Campania quali l’Auditorium della musica di Ravello, Castel sant’Elmo a Napoli, i Templi di Paestum, l’Arena Flegrea di Napoli, il Teatro Romano di Benevento, il Duomo di Salerno. Una maratona di musica e danza per valorizzare l’enorme patrimonio di esperienze che i Licei Musicali e Coreutici della regione Campania hanno saputo costruire grazie alla enorme passione degli studenti e alla professionalità dei loro insegnanti