Ravello , Costiera amalfitana . Duomo colpito dal fulmine riparato in 24 ore, bravo don Angelo Mansi . Gli intonaci fatti saltare da un fulmine notevole l’altra notte sono stati subito riparati. Don Angelo non si è perso di coraggio e ha incaricato una ditta che in maniera veloce ed efficace, con la collaborazione logistica dell’amministrazione Di Martino e della polizia municipale, è intervenuta sulla facciata. Complimenti a Don Angelo e complimenti a Ravello , un simbolo della Costa d’ Amalfi è stato subito sistemato. Grande come sempre la Città della Musica .