Raduni e sfilate di lamiere colorate a Positano. Considerazione di un lettore di Positanonews

Considerazione di un lettore di Positanonews :

Raduni e sfilate di lamiere colorate

Positano, Costiera amalfitana Altro che gentiluomini …..questi raduni di motociclisti, camionisti, autisti di ogni tipo di auto (Ferrari, 500, d’epoca, ecc.) sono solo degli esibizionisti, faziosi con impulsi a mostrarsi. Qualcuno parla di passione, infatti, passione è anche sinonimo di esaltazione e fanatismo per i possessori di questi mezzi rumorosi, inquinanti e fastidiosi. Mentre le sofferenze, i tormenti e le pene che pure sono sinonimi di passione, sono di chi è costretto ad assistere queste sfilate spesso non autorizzate che per sfoggio e protagonismo ci bloccano nel traffico, ci disturbano coi loro clacson, ci avvelenano coi loro motori e carrette d’epoca. La cosa curiosa è che lo Stato viene pure incontro a questi (…?) non ben definiti, facendo abbuoni e, addirittura esenzioni sulle tasse di circolazione di questi mezzi. L’ideale sarebbe di mettere molti di queste anticaglie in mostra in musei o luoghi idonei anche con piste dove gli “appassionati” sfoggiano tutta la loro eccitazione; sia chi espone e sia chi visita.

A Positano poi, essendoci una sola strada carrabile, già bloccata di per sé per i numerosi parcheggi, per i tavolini sui marciapiedi, per le auto e motorini in sosta, per la gente costretta a camminare sull’asfalto, per l’ambulanza collocata al centro della perla, per la carenza di spazi per i mezzi pubblici, pulmini, ncc, taxi, navette ecc. È una esaltazione vedere, sentire e respirare il passaggio di queste lamiere colorate. Mi auguro che prevalga il rispetto per gli altri……la mia libertà non deve infastidire gli altri. Ottime cose !!! Peppe Concord