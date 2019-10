Questa sera al programma televisivo “Soliti ignoti” partecipazione di un commerciante di Sorrento

Questa sera su Rai 1 da non perdere l’appuntamento con la trasmissione “Soliti Ignoti” in onda subito dopo il telegiornale e che oggi vedrà la partecipazione di un commerciante di Sorrento. La trasmissione va in onda dal Teatro delle Vittorie di Roma e consiste nell’abbinare correttamente otto “ignoti” alla loro esatta professione. Durante tutta l’indagine saranno come sempre indispensabili logica, intuito e capacità di osservazione. Più identità si indovinano e più cresce il montepremi. In palio ci sono ogni sera 250.000 euro che, nell’ultima parte del gioco, possono raddoppiare e raggiungere i 500.000 euro. Per vincere il montepremi accumulato nel corso della partita, il concorrente deve però risolvere il gioco finale del “parente misterioso”.