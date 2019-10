Proteste a Capri. Manca il personale negli uffici comunali, per le nuove carte di identità bisogna attendere nove mesi

A Capri i cittadini sono esasperati per la paradossale situazione che si è venuta a creare negli uffici comunali nei quali regna il caos per la mancanza di personale. Questo, ovviamente, provoca un rallentamento nell’espletamento delle varie pratiche e nelle richieste di certificati e documenti, basti pensare che per ottenere una carta di identità elettronica bisogna attendere nove mesi. Proprio l’ufficio anagrafe, infatti, è quello in maggiore difficoltà per la mancanza di impiegati. Ci sono centinaia di pratiche in attesa di essere smaltite ed al momento le richieste di appuntamento per i rinnovi dei documenti di riconoscimento sono stasi sospesi. Ovviamente tutto questo costituisce un serio problema per i capresi, molti dei quali sono costretti ad andare in giro con la carta di identità scaduta in attesa di poter ottenere la nuova. Ed i cittadini chiedono al sindaco ed all’amministrazione di intervenire per risolvere la situazione potenziando il personale dell’ufficio anagrafe.