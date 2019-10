USA . Protesta ambientalista di Jane Fonda e viene arrestata come Greta a 81 anni A 81 anni, l’attrice Jane Fonda ha deciso di schierarsi con i giovani, e tornare all’impegno sociale. Nella mattina di venerdì ha partecipato alla manifestazione per l’ambiente soprannominata “Fire Drill”, “Esercitazione anti-incendio”. Il gruppo di manifestanti si è schierato ai piedi delle scale del Campidoglio a New York negli Stati Uniti d’ America , e quando i membri non hanno obbedito all’ordine di disperdersi, la polizia capitolina ha proceduto ad arrestare 16 individui.