Prostitute nell’alcova dei brasiliani: irruzione e denunce a Salerno

Prostituzione in un appartamento del centro città: denunciati un uomo e una donna brasiliani. A far scattare l’attività investigativa sono state le segnalazioni di alcuni residenti che nelle settimane antecedenti il blitz, avevano ntato un via vai sospetto di uomini a ogni ora del giorno e della notte. L’attività investigativa portata avanti dagli agenti della Mobile di Salerno, sezione contrasto alla criminalità diffusa, straniera e prostituzione – prosegue al fine di accertare un eventuale coinvolgimento delle persone denunciate in un contesto criminale di più vasta portata.

CARMEN INCISIVO IL MATTINO