Il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico dedica un post a Salvatore Cimmino dopo il convegno romano a cui era presente anche Positano

Il Presidente della Camera Roberto Fico, in seguito al convegno “Sfida per l’inclusione” tenutosi questa mattina a Roma alla Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, dove era presente anche una rappresentanza di Positano, a voluto dedicare un post sulla sua pagina Facebook a Salvatore Cimmino, ideatore del progetto. Ecco il post di Fico: “Quello di Salvatore Cimmino è un esempio straordinario di come si possa contribuire allo sviluppo del Paese. Con il suo progetto ‘Per un mondo senza barriere e senza frontiere’ ha richiamato l’attenzione delle istituzioni e di tutta l’opinione pubblica sui troppi ostacoli che impediscono alla gran parte delle persone disabili di avere una vita dignitosa e autonoma. Salvatore ha portato oggi alla Camera la sua testimonianza, quella di chi ha deciso di affrontare le difficoltà impegnandosi al massimo per sensibilizzare sui problemi con cui ogni giorno si confrontano le persone diversamente abili. Da qui le sue imprese eccezionali come il giro d’Italia a nuoto e le numerose gare internazionali da vero maratoneta delle acque. Imprese che sembrano impossibili anche solo da pensare per tutti noi. Il suo esempio ci ricorda che occorre fare di più per abbattere tutte le barriere che limitano in modo grave e sistematico la libertà e la fruizione dei diritti fondamentali delle persone con disabilità. Garantire dignità, rispetto e autonomia è una delle nostre grandi questioni nazionali. Dal modo in cui la politica e le Istituzioni la affrontano si misura il livello di civiltà del nostro Paese”