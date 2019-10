TUTTI CRITICANO IL PRESIDENTE

DE LAURENTIIS

LA SOCIETA’ OGGI VALE ALMENO 500 MILIONI DI EURO

Tifosi esperti del nulla !!!

Giuntoli da anni al centro di numerose trattative come direttore sportivo ha fatto il max nella campagna acquisti e cessioni. Ha ceduto calciatori in esubero portando giovani di qualità.

Di Lorenzo un esempio e tutti a dire che era uno scarto dell’Empoli.

Contro il sistema e la Juve che condiziona il mercato Giuntoli ha dimostrato di essere il migliore.

Dopo 7 giornate si parla gia’ di fallimento e questo e’ gravissimo…

Ornai tutti sono più bravi di Ancelotti e del presidente e dei giocatori in campo.

Tutti esperti di calciomercato di strategie e tattiche in campo.

Tutti manager ed esperti di gestione aziendale.

Tutti analisti opinionisti e giornalisti “appezzottati”….

La Juve ha vinto 8 scudetti ed è come ha dichiarato il grande Zeman ancora la più forte.

Contano solo i risultati del campo a fine campionato e il percorso speriamo piu’ lungo possibile in Champions.