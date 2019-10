Presentata a Cava de’ Tirreni la stagione teatrale di ARCOSCENICO e PICCOLO TEATRO al BORGO

Cava de’ Tirreni. È stata presentata presso la loro sede la STAGIONE TEATRALE 2019/2020 delle Associazioni Riunite ARCOSCENICO e PICCOLO TEATRO al BORGO.

La Stagione si pone in continuità con la prima edizione presentando spettacoli di tradizione e contemporanei, testi comici e impegnati. Dopo la sperimentazione dello scorso anno che ha riscosso successo, le associazioni hanno deciso di mettersi in gioco ulteriormente offrendo due spettacoli in più, realizzati mescolando sapientemente i componenti delle due compagnie.

Il cartellone di spettacoli: a partire da sabato 9 e domenica 10 Novembre 2019 dodici spettacoli (tutti in doppia replica, il sabato alle 20.30 e la domenica alle 18.00) accompagneranno il pubblico del “TEATRO IL PICCOLO DI CAVA” (in P.zza V. Emanuele III) fino al mese di Maggio 2020.

Il prezzo dei singoli spettacoli sarà di sei euro (quattro per ragazzi e allievi dell’Accademia A.C.C.A.); l’abbonamento avrà un costo di sessanta euro (quaranta per ragazzi e allievi).

Il calendario completo degli spettacoli:

UN’EREDITÀ POCO MANCINA 9-10/11/2019

LE VOCI DI DENTRO 23-24/11/2019

IL MATRIMONIO… IN BIANCO! 7-8/12/2019

NATALE IN CASA CUPIELLO 21-22/12/2019

MIO MARITO ASPETTA UN FIGLIO 4-5/01/2020

JUDE 25-26/01/2020

QUESTI FANTASMI! 8-9/02/2020

AGENZIA SPERANZA 29/02 – 01/03/2020

NON TI CONOSCO PIÙ 14-15/03/2020

FILUMENA MARTURANO 4-5/04/2020

IL BERRETTO A SONAGLI 25-26/04/2020

IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ 9-10/05/2020