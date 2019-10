Preoccupazione a Cava de’ Tirreni per l’avvistamento nel centro cittadino di uno scorpione

Cava de’ Tirreni. Serpeggia la paura tra i cittadini in seguito alla notizia di un avvistamento di uno scorpione nella zona centrale, per la precisione sul muro di un palazzo in Via Osvaldo Galione. A fare lo spiacevole incontro una signora che si trovava a passare sul posto e che ha subito pubblicato la notizia sui social. A quanto parte si tratterebbe di un esemplare di medie dimensioni, dal colore tra il marrone ed il rossiccio. Non sono mancati numerosi commenti alla notizia, tra coloro che invitavano ad ucciderlo e quelli che invece dicevano di lasciarlo in pace. Lo scorpione, in realtà, è noto per il suo morso velenoso ma sembra che le specie autoctone non siano pericolose per gli esseri umano e solo se molestati possono pungere con la coda per difendersi. In questo caso il morso non sarebbe velenoso ma potrebbe diventare pericoloso se andasse a colpire un soggetto allergico causando un possibile choc anafilattico. A quanto appreso sembra che a Cava de’ Tirreni e, in particolare proprio in Via Galione e dintorni, la presenza degli scorpioni sia abbastanza comune anche se in forma minore rispetto al passato. Basterà usare prudenza nel caso in cui se ne avvistasse uno e, soprattutto, non infastidirlo perché in quel caso potrebbe reagire con un morso che, ripetiamo, non sarebbe comunque velenoso ma simile a quello di un’ape.