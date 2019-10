Premio Annibale Ruccello con Dora Romano la maestra dell\'Amica Geniale

Castellammare di Stabia – Salone Viviani, oggi, 30 ottobre 2019, alle ore 18:00 prende il via la ressegna teatrale dedicata al compianto drammaturgo stabiese Annibale Ruccello: Stabia Teatro Festival -Premio Annibale Ruccello, settima edizione. Sarà l’attrice Dora Romano a inaugurare la kermesse, collega dello stesso Ruccello, la ricordiano nei panni della maestra nella serie TV “L’Amica Geniale” tratta dall’omonima tetralogia della misteriosa quanto bravissima Elena Ferrante. Il Premio Annibale Ruccello in quest’edizione si dividerà in due tranches, la prima dal 30 ottobre al 15 dicembre 2019, la seconda dal 24 gennaio al 3 aprile 2020. Durante la conferenza stampa, tenutasi nel Salone delle Conferenze della Banca Stabiese, il cartellone della kermesse è stato illustrato da Luca Nasuto, direttore artistico, con interventi della professoressa Maria Carmen Matarazzo, presidente dell’Associazione “Achille Basile – Le Ali della lettura”. Da citare tra le pièces proposte: “Anna Cappelli” di Ruccelli con Antonella Morea diretta da Fortunato Calvino, “Racconti 2.0” con Rosaria De Cicco e “Donne” con Rosalia Porcaro, infine i concerti di Lina Sastri e Valentina Stella.

a cura di Luigi De Rosa

(le foto a corredo dell’articolo sono d’archivio)