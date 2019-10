Praiano, via all’ultima prova del “Trofeo due Golfi”. Giuseppe Gargiulo: “Attesi 70 partecipanti” -VIDEO

Si svolge questa mattina la settima e ultima prova del Trofeo due Golfi, un evento patrocinato e coordinato dal Comitato Ragionale Campania della Federazione Italiana Canoa Kayak. Si tratta di una manifestazione promozionale di Kayak da Mare e Surfski.

Il Trofeo, come detto, si è svolto in sette prove, e questa mattina è prevista a Praiano l’ultima prova. Tutte le prove sono inserite nel Calendario Nazionale Comitato Federale Sport. L’evento è partito lo scorso 31 marzo ad Amalfi, e da allora si sono tenute gare a Bagnoli, Castellammare di Stabia, Salerno, Atrani e Meta.

Le imbarcazioni ammesse alla classifica del Trofeo Due Golfi sono esclusivamente Kayak da Mare singoli e Surfski singoli. Possono partecipare anche le imbarcazioni doppie che non concorreranno alla classifica del “T2G”. Ad ogni evento, in base al tempo realizzato dal partecipante, viene assegnato un punteggio che va da “1” per il tempo assoluto migliore, ad “n” per il tempo assoluto peggiore.

Le classifiche finali si compongono sommando i punti ottenuti ad ogni singolo evento. Per concorrere alla classifica assoluti è necessario partecipare ad almeno cinque eventi sui sette previsti. Per coloro che parteciperanno a tutti i sette eventi è previsto lo scarto dei due punteggi peggiori. A conclusione del circuito, quest’oggi quindi, verranno premiati i tre partecipanti delle classifiche assoluti: maschile, femminile e under 14 che avranno totalizzato il punteggio più basso , in caso di punteggio pari si prenderà in considerazione la somma dei tempi degli eventi che hanno concorso a stilare la classifica. Al termine della premiazione sarà disponibile un rinfresco grazie al ristorante “da Armandino”.

Ecco la nostra intervista a Giuseppe Gargiulo, del circolo Nautico Marina di Alimuri: “Sono attesi una settantina di partecipanti provenienti da diversi Comuni limitrofi”.