Praiano, l’ASD Pietro Villani sarà allenata dal papà Pasquale: “E’ il modo migliore per ricordarlo”

Il calcio può aiutare a superare le difficili sfide della vita. Una panchina, un fischietto e un pallone, spesso possono provare a lenire un dolore, che difficilmente può essere cancellato. Quanto successo quella notte di agosto a Praiano, ha sconvolto non poco l’intero comprensorio della Costiera Amalfitana, per quel maledetto incidente avvenuto a Vettica al giovanissimo Pietro, che sognava soltanto di emergere nel mondo del calcio e guadagnare attraverso questa grande passione.

Il ricordo del 15enne portiere vivrà attraverso ad una realtà sportiva, nata proprio nel paese di Pietro, che parteciperà al prossimo campionato di Serie D futsal. Come racconta oggi Alessandro Mosca per La Città di Salerno, siederà sulla panchina dell’ASD Pietro Villani suo papà Pasquale Villani, che ha già allenato le giovanili del Futsal Coast. “L’idea di creare un club dedicato a Pietro Villani è nata proprio dal padre che, dopo la tragedia, aveva

espresso questo desiderio”, ha spiegato il dirigente del sodalizio Giuseppe Villani.

Il desiderio umano di rivedere le gesta del proprio figliolo, attraverso suoi coetanei della costiera è stato prontamente accolto. “Ci siamo subito attivati – ha raccontato Giuseppe Villani ai colleghi de La Città – , fondando in meno

di una settimana questo club. Abbiamo semplicemente chiesto ai giovani di Praiano se avessero voglia di mettersi alla prova e, soprattutto, ricordare Pietro su un campo di calcio”. L’appello ha trovato un riscontro più che positivo con più di venti giovani praianesi e costieri, che hanno mostrato la loro disponibilità per la causa.

Questa settimana c’è stato il primo allenamento diretto dal papà di Pietro, che ora potrà concentrarsi sulla preparazione del campionato, che inizierà alla fine di ottobre. “È il modo migliore per ricordarlo, l’unico a cui abbiamo pensato. Tutta Praiano si è mostrata disponibile a darci una mano: in tanti, infatti, ci hanno affiancato per questa nobile causa, sostenendo il nostro progetto con l’acquisto del materiale tecnico e un contributo per l’iscrizione al campionato”, afferma Giuseppe Villani.

Presidente del sodalizio è Pasquale Luca Marino, fratello di Aldo Marino, attaccante dell’Angri in Eccellenza. “Il Toro di Praiano”, nel 2014 fu vittima di un brutto incidente, ma il bomber riemerse dal coma, compiendo una rinascita sportiva incredibile con i colori del Costa d’Amalfi, club con il quale ha conquistato il campionato di Eccellenza a suon di gol: il pallone ha aiutato anche Aldo Marino a vivere e in questa bella storia fatta di empatia, voglia di solidarietà e socializzazione attraverso lo sport. Una storia simile è quella di Fabio Borghese, portiere di futsal 34enne di Amalfi, scomparso prematuramente per un infarto, al quale fu dedicata l’alzata di remi dell’equipaggio di Amalfi, che trionfò a Genova nel 2018.