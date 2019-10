E’ partito da Praiano alla volta di Amalfi il grande Salvatore Cimmino. Noi siamo qui, a due passi da lui, a documentare l’incredibile impresa di un uomo che ha sicuramente qualcosa di speciale. A soli 15 anni, la gamba gli viene portata via da un osteosarcoma, ma ciò non l’ha fermato e alla veneranda età di 40 anni ha deciso di farsi portavoce di speranze, diventando una vera e propria icona dello sport, e utilizzato questa sua disabilità per sensibilizzare il prossimo.

Difatti, Salvatore dal 2010 circa nuota sulle lunghe distanze nei mari del mondo proprio per portare avanti il concetto di cultura della disabilità: nell’arco di tre giorni, questa volta, l’impresa prevede che arrivi fino ad Amalfi, dove taglierà il traguardo quest’oggi, 13 ottobre.

Già nella giornata di ieri si è reso protagonista di una grandiosa impresa: ha raggiunto, infatti, Positano partendo da Massa Lubrense. Salvatore ha coperto il tragitto Positano – Praiano di 5 km, ed è stato accolto tra le acque di Praiano dal Sindaco Giovanni Di Martino.

La redazione di Positanonews segue da tanti anni e apprezza tantissimo il lavoro svolto da Salvatore. Un lavoro unico, che fa da portavoce per tutte quelle persone che definiamo diversamente abili e che meritano di essere rappresentate da una figura speciale come la sua. Una testimonianza diretta del fatto che alle volte i limiti imposti dal proprio corpo possono essere superati. Davvero complimenti!

#Cimmino mentre nuota da #Praiano ad #Amalfi Pubblicato da Positanonews su Domenica 13 ottobre 2019

Ecco la diretta:

Cimmino da Praiano ad Amalfi Pubblicato da Positanonews su Domenica 13 ottobre 2019