Praiano. Interruzione elettrica dalle 13.00 alle 18.30 di giovedì 10 ottobre per lavori. Ecco tutte le vie interessate

Praiano. Giovedì 10 ottobre, dalle ore 13.00 alle 18.30, in molte zone del paese interruzione dell’energia elettrica per consentire i lavori previsti per l’adeguamento di alcuni impianti. Ecco le vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari):

Corso Umberto I da 2 a 16, 24, da 30 b a 32, da 40 a 44, 48, da 62 a 64, da 1 a 5, da 13 a 21, da 29 a 31, 39, da 43 a 51, da 55 a 57, 61, da 65 a 77, 89, da 95 a 97, sn

da 2 a 16, 24, da 30 b a 32, da 40 a 44, 48, da 62 a 64, da 1 a 5, da 13 a 21, da 29 a 31, 39, da 43 a 51, da 55 a 57, 61, da 65 a 77, 89, da 95 a 97, sn Via Duomo da 6 a 8, da 32 a 34, da 38 a 48, 52, 56, 64, 68, da 7 a 9, da 15 a 25, da 63 a 65, sn

da 6 a 8, da 32 a 34, da 38 a 48, 52, 56, 64, 68, da 7 a 9, da 15 a 25, da 63 a 65, sn Via San Giovanni 2, 8, da 12 a 30, 40, 1, da 21 a 23, da 53 a 55, sn

2, 8, da 12 a 30, 40, 1, da 21 a 23, da 53 a 55, sn Via Roma 2a, da 34 a 38, 46, 54, da 67 a 69, da 73 a 77, sn

2a, da 34 a 38, 46, 54, da 67 a 69, da 73 a 77, sn Via Lama da 4 a 8, da 12 a 14, 14 bis, 18, da 22 a 24, sn

da 4 a 8, da 12 a 14, 14 bis, 18, da 22 a 24, sn Via Asciola da 4 a 6, 14, da 18 a 20, 24, 1, 19, 51, 61, sn

da 4 a 6, 14, da 18 a 20, 24, 1, 19, 51, 61, sn Via Ruocco da 4 a 6, 10, 16, 3, 7, 11, 15, 21

da 4 a 6, 10, 16, 3, 7, 11, 15, 21 Via San Tommaso 32, da 15 a 17

32, da 15 a 17 Via Antico Seggio 28

28 Via Sciola sn

sn Via Cella sn

L’interruzione interesserà solo i clienti alimentati in bassa tensione.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto si invita a non commettere imprudenze e comunque si prega di non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone “Guasti e-distribuzione”.

Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.