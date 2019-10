Praiano, Costiera amalfitana. Ieri sera Sabato 12 ottobre 2019, dalle ore 19, nella centrale e panoramicissima Piazza San Gennaro si è tenuta una delle più grandi feste popolari della Costa d’ Amalfi i “Sapori d’Autunno”, evento organizzato dal Gruppo di fedeli della Parrocchia di San Gennaro, guidata dal dinamico Don Pio. I proventi saranno impiegati per realizzare una tendostruttura sportiva e ludica destinata ai ragazzi e ai giovani di Praiano per allenarsi e giocare al coperto, indispensabile soprattutto d’inverno. La serata vedrà all’opera le signore di Praiano più brave ai fornelli: i piatti tipici come pasta con la zucca nostrana, i broccoli appena raccolti, ripieni profumati e fragranti per panini e fagotti appetitosi. Ci saranno prodotti locali, sfizioserie, specialità per celiaci. Per concludere golosamente, i dolci della nonna appena sfornati. In accompagnamento, il buon vino del territorio. Tutti possono partecipare con una spesa minima di pochi euro. Nell’occasione, si potrà visitare la monumentale chiesa, famosa per lo splendido pavimento maiolicato e il campanile, che si affaccia sulla grande e bella piazza, salotto di Praiano, dalla quale si gode un panorama di bellezza unica. L’iniziativa si inserisce tra le tante di successo promosse dall’attivissima Parrocchia di San Gennaro, tra cui la internazionalmente famosa Luminaria di San Domenico e i molteplici eventi di qualità con cui la cittadina festeggia San Gennaro, i concerti dell’Orchestra Scarlatti e della Banda di Minori, gli spettacolari fuochi d’artificio che primeggiano in Costiera amalfitana.