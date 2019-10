Praiano. Il Consiglio Comunale sostiene la natalità con agevolazioni e contributi per l’arrivo di un bebè

Praiano. Nell’ambito degli interventi a sostegno della natalità il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la concessione di contributi a sostegno della natalità che è valido per tutti i bambini nati, adottati o in affido a partire dal 1° gennaio 2019. Previste diverse agevolazioni economiche, tra le quali un contributo per i nuovi nati (anche adottati ed in affido) pari a 500 euro ed un sostegno straordinario a partire dalla nascita del terzo figlio pari a 1.000 euro. Si potrà contare sul parcheggio agevolato per le donne in stato di gravidanza alle quali sarà dato un bollino rosa che consentirà la sosta gratuita sulle strisce blu. Si intende, altresì, promuovere l’utilizzo di pannolini ecologici, biodegradabili e compostabili per il rispetto dell’ambiente rimborsando alle famiglie che ne faranno richiesta il 90% del costo totale sostenuto per l’acquisto della confezione per ogni bimbo di età inferiore ai 2 anni; l’importo annuo massimo rimborsabile sarà di 100 euro. Con l’arrivo di un bebè la famiglia riceverà anche in omaggio la “Baby Box” con all’interno dei beni di prima necessità dal valore di 150 euro.

INFO: Ufficio Servizi Sociali del Comune di Praiano (responsabile Concetta D’Urso tel. 089 8131917).