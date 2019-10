Praiano. Attivato il P.E.B.A., il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, richiesto dal Movimento 5 Stelle

Praiano. Lo scorso mese di marzo il Movimento 5 Stelle presentò una mozione per l’attivazione del P.E.B.A., ovvero del “Piano Eliminazione Barriere Architettoniche”, istituito da una legge dello Stato nel lontano 1986, la quale sancì che ogni singolo Comune si dotasse di questo piano al fine di rilevare prima e rendere oggetto di interventi programmati poi la rimozione delle barriere architettoniche presenti negli edifici e negli spazi pubblici. Le persone destinatarie di questi interventi sono persone con disabilità, anziani, donne in gravidanza, persone con passeggini. Per la realizzazione del P.E.B.A. sarà necessario censire e mappare le barriere architettoniche presenti sul territorio di Praiano attraverso l’ascolto e il coinvolgimento attivo dei cittadini, in particolare di coloro che appartengono alle categorie beneficiarie del piano. Ed ora l’amministrazione di Praiano, guidata dal sindaco Giovanni Di Martino, ha attivato il P.E.B.A. e questo ha consentito al comune della costiera amalfitana di essere il primo comune che lo porterà avanti. Un plauso per la sensibilità e l’attenzione dimostrata dall’amministrazione comunale con la speranza che presto l’esempio venga seguito anche da tanti altri comuni.