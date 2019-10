Potito Ruggiero, la nuova Greta Thunberg: intervista al Ministro Costa

Potito Ruggiero, accostato alla rivoluzionaria Greta Thunberg sarà protagonista alle iene questa sera. Potito si è opposto a tutti, in favore dell’ambiente, andando da solo nella piazza del suo paese a manifestare contro i cambiamenti climatici, in occasione del Fridays for future, tenuto il 27 settembre in tutto il mondo, anche nella nostra Penisola e Costiera.

Il piccolo Potito ha intervistato il Ministro dell’ambiente Sergio Costa sul tema del cambiamento climatico e la tutela dell’ambiente. Le questioni affrontate sono state molte, dalla riduzione dell’utilizzo della plastica a uso alimentare ai saponi alla spina. E Potito si è informato pure sulle abitudini del ministro. “Viaggia in aereo?”, ha chiesto. “Talvolta sono obbligato perché devo raggiungere luoghi molto lontani nel più breve tempo possibile”, ha risposto Sergio Costa. Potito non l’ha mandata a dire e ha fatto notare al ministro come l’aereo sia un mezzo inquinante. “Ci stiamo organizzando affinché ogni volta che un dipendente del ministero deve viaggiare in aereo le emissioni siano compensate con la piantumazione di alberi, ad esempio nelle riserve naturali, che sono di competenza del ministero”.