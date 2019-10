Poste. Miglioramenti in provincia di Salerno. A Positano Wi Fi gratuito. De Lucia: “Servizi migliorati, si continui”. Aperture pomeridiane vengono richieste in generale. Insomma le Poste vogliono risalire la china anche in Costiera amalfitana, dove sono tanti i disagi, a parte ad Amalfi. Le lamentele arrivavano da Positano, Praiano, Ravello, Minori e Maiori, non per colpa degli operatori che spesso sono in sottonumero. Ma è in particolare a Positano che ci si lamenta del disagio, enorme ed inaccettabile. Fra l’altro si parla da secoli dell’ufficio da delocalizzare ai Mulini perché alla Chiesa Nuova non si può sostare e gli anziani si trovano a subire i maggiori disagi.

Salerno è la provincia in Campania dove Poste italiane è intervenuta in maniera più massiccia. In totale gli interventi in tutto il Salernitano sono stati 305, un numero di gran lunga maggiore rispetto alle altre province campane. Scendendo nei particolari, in un anno sono stati installati 11 postamat, 139 sistemi wi-fi in uffici postali, 79 kit di videosorveglianza, realizzati 32 interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, donato un immobile ed edificato 9 uffici postali in località turistiche rafforzate. Perciò la delegazione salernitana in missione a Roma è folta. Erano annunciati 71 sindaci o delegati. Il territorio di Salerno più rappresentato è quello dell’area Sud, dove è concentrata la maggior parte dei piccoli comuni salernitani. Sparito il fantasma dei tagli adesso il refrain delle richieste è sempre lo stesso: sportelli Postamat e aperture pomeridiane. Problemi che sembrano accomunare un po’ tutti ma che Poste italiane pare voler risolvere al più presto. Nessuno, invece, si lamenta per la consegna della corrispondenza, che non è più il tallone d’Achille. «Nella mia cittadina – evidenzia Gerardo Venutolo, sindaco di Santomenna – l’Ufficio postale è aperto tre volte al giorno. Ho già parlato con la direzione centrale di Salerno per ottenere uno sportello Atm. Ho dato pure disponibilità a installarlo nell’atrio del Comune, per dare la possibilità ai miei concittadini di effettuare le operazioni quando l’ufficio è chiuso». Alla stessa stregua di Santomenna, anche Ricigliano rivendica un Postamat: «Da noi – rimarca l’assessore Gerarda Caponigri – mancano sportelli bancari. E quindi tutte le attività finanziarie passano attraverso Poste italiane. Per cui sarebbe oltremodo indispensabile uno sportello Atm». Diversa è la richiesta di Sara Cerrone, consigliere comunale di Acerno, che chiede «l’apertura pomeridiana dell’Ufficio postale per un giorno a settimana ». In generale tutte le istanze rivendicano proprio l’attivazione di sportelli Atm, come nel caso del sindaco di Salento, Gabriele De Marco, e dei suoi colleghi Pietro Apolito (Perito), Gaspare Salomone (Sant’Angelo a Fasanella), Domenico D’Amato (Petina), Ettore Poti (Controne) e Giovanni Serrone (Laureana Cilento). Tra i piccoli comuni “celebrati” su Postenews, distribuito a tutti i partecipanti, anche Tortorella, con l’apertura del Postamat, Castelnuovo Cilento e la frazione Capitello di Ispani. Un ruolo d’onore viene riservato anche a Positano, che viene inserita tra i piccoli Comuni famosi in cui sono stati potenziati i servizi durante i periodi di maggiore affluenza, dotando i clienti di nuovi strumenti come il wi-fi gratuito. «I servizi – conferma il sindaco della città verticale Michele De Lucia – sono nettamente migliorati. Mi auguro che si continui così”