Positano, visita del Prefetto Francesco Russo: presente il sindaco De Lucia e le associazioni – ESCLUSIVA

Positano, visita del Prefetto di Salerno Francesco Russo. Il Prefetto è arrivato poco fa in paese ed è stato immediatamente accolto dal sindaco di Positano, Michele De Lucia. In questi minuti Russo sta parlando nella sala consiliare dinanzi alle Istituzioni e alle associazioni del paese. Le ragioni della visita ruotano attorno ad un discorso di conoscenza del territorio e delle problematiche che l’affliggono: Russo, come detto, ha incontrato le principali associazioni di Positano, per dialogare con loro e cercare di rendersi disponibile. Successivamente il Prefetto è stato accompagnato dal Sindaco De Lucia in giro per il paese, fino alla Spiaggia. Un modo sicuramente positivo di cercare di conoscere il territorio in maniera più diretta.

In ballo, tra i vari argomenti, sicuramente anche quello del traffico in Costiera.

Come ricordiamo, quest’estate è stata fatta una vera prima mossa concreta per combattere il traffico nei territori della Divina, ovvero le nuove regole che entreranno in vigore dal prossimo primo aprile, fino all’attivazione del progetto ZTL.

Noi abbiamo rivolto una domanda cruciale al Prefetto, ovvero la questione legata alle finestre per i bus e le targhe alterne per i non residenti: “Ordinanza andrà in vigore dal primo aprile 2020 senza deroghe”. Nonostante le proteste sulle targhe alterne, il Prefetto assicura:”Anche le targhe alterne servono, il traffico ha raggiunto punte estreme in Costiera amalfitana”. Ricordiamo che le associazioni dei cittadini han raccolto 10 mila firme contro i grandi bus turistici e le deroghe.

I centri abitati coinvolti sono Positano, Praiano, Amalfi, Atrani, Ravello, Cetara e Vietri sul Mare, e si prevede che nei giorni di sabato e domenica delle settimane comprese: tra il 15 giugno ed il 31 luglio; tra il 1° settembre ed il 30 Settembre, per l’intero mese di agosto, la Settimana Santa fino al Lunedi in Albis e dal 24 Aprile ed il 02 Maggio, il transito a targhe alterne di tutti gli autoveicoli dalle ore 10 alle 18 in particolare, nei giorni con data dispari, divieto di transito per le targhe con ultima cifra numerica dispari, nei giorni con data pari, divieto di transito per le targhe con ultima cifra numerica pari, ad eccezione di: residenti nei 13 Comuni della Costa d’Amalfi; veicoli al servizio di titolari di contrassegno H purchè presenti a bordo dello stesso; Taxi e NCC; Mezzi di soccorso e Forze di polizia”.