Positano. Verena “Ho rischiato di essere investita dalla Tramvia del Vesuvio e mi ritrovo denunciata”. Solidarietà di Positanonews

Positano, Costiera amalfitana. Una vicenda che ha dell’incredibile quella che è capitata a Verena , Positanonews ha voluto sentirla prima di pubblicare la notizia . Verena pubblicò sul suo profilo facebook e sul gruppo “Problematiche Positano” l’odissea capitategli con la Tramvia del Vesuvio, una delle linee autorizzate dalla Regione Campania, che vediamo scorrazzare da Napoli a Sorrento per Amalfi finanche ad Agerola per collegamenti sul sentiero degli dei . Verena si sfogò pubblicamente del fatto che la Tramvia la strinse in curva con la bicicletta, d’altra parte tutti noi positanesi, che viviamo in questo paese , siamo consapevoli di queste problematiche . Non denunciò il fatto se non con un post su facebook, ora è la Tramvia del Vesuvio che ha denunciato lei per procurato allarme “Ho già un avvocato e vedremo la verità, la vicenda è assurda”. Verena, attivista, ambientalista ed animalista, positanese doc, ha il nostro pieno sostegno e solidarietà .Seguiremo l’evoluzione della causa che si terrà a Salerno . Forza Verena.