Positano , vento forte nella notte. Lettini spazzati via in spiaggia e barche ribaltate a mare. Un forte vento ha colpito questa notte la perla della Costiera amalfitana. Il risveglio ha visto vari danni nel paese, a Fornillo i lettini degli stabilimenti balneari sono stati spazzati via e alcune barche rovesciate a mare .