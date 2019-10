Positano, un pannello in maiolica per l’opera di Amerigo Tot “La pescatrice”

Positano 28 ottobre 2019

Questa iniziativa è stata fortemente voluta dall’Associazione “Macchia Mediterranea” affinché non si perda un’importantissima parte della nostra storia che purtroppo spesso viene dimenticata o sacrificata. A nostro parere a volte con troppa leggerezza per dar sfogo o spazio ad altri tipi d’interessi meno nobili. Questa prima maiolica, messa a ricordare l’Autore di questa importante opera e la sua storia, è solo la prima di altre che l’Associazione Macchia Mediterranea vuole donare alla cittadinanza, soprattutto ai più giovani che hanno il diritto, ma anche il dovere morale, di conoscere ed appropriarsi della Loro storia. Una simpatica credenza si cela dietro questa statua: si racconta che se le donne

in attesa avessero toccato la coda del pesce che la pescatrice porta in spalla, avrebbero partorito un figlio maschio. Ci farebbe piacere se qualche anziano ci raccontasse qualcosa in più su questa e neanche tanto antica credenza. Il prossimo pannello in maiolica sarà posto presso i nuovi locali della Pinacoteca Comunale “Ex Azienda Soggiorno e Turismo” ed andrà a sostituirne uno preesistente, rimosso nel corso di alcuni lavori e mai più rimesso, che riporta un ben noto passaggio tratto dal libro di John Steinbeck. L’Associazione Macchia Mediterranea ringrazia la cittadinanza Tutta ed i suoi sostenitori, che rendono possibile queste sue iniziative, l’Amministrazione Comunale e la Famiglia Savino del Covo dei Saraceni. https://www.amerigotot.com/

L’Associazione Macchia Mediterranea