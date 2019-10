Positano, turista spagnola accusa malore: soccorsa dal 118

Positano, una turista spagnola accusa un malore mentre era in strada, sotto al sole. La signora si è sentita male a causa di un attacco di colite, ed ha richiesto aiuto ai vigili urbani di Positano, che hanno tempestivamente allertato il 118. Prontamente soccorsa dal personale medico della Croce Rossa, la donna è stata presa in cura dall’ambulanza per essere trasportata in ospedale. Si registra nel paese verticale ancora una notevole presenza di turisti, che stanno albergando nelle strutture ricettive.