Positano, costiera amalfitana. Un turista americano è stato colpito da infarto mentre si trovava nel B&B dove alloggiava per un periodo di vacanza nella città della costiera amalfitana. Immediatamente soccorso e trasportato in ambulanza presso il campo sportivo di Montepertuso, accompagnato anche dai vigili urbani. Ad attenderlo l’eliambulanza per il necessario trasferimento in una struttura ospedaliera adeguata per ricevere le cure necessarie. La tempestività dei soccorsi ha permesso di scongiurare il peggio.