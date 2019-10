Positano. Siamo quasi a metà del mese di ottobre ma, se non fosse per il fatto che il sole lascia presto il posto alla sera, sembrerebbe di essere in estate grazie alle temperature miti e piacevoli che hanno caratterizzato la giornata di oggi, che segna l’inizio della cosiddetta ottobrata, periodo in cui appunto il sole ci dona il suo tepore pur essendo in autunno. Ed il tramonto anche oggi ci regala un quadro stupendo, con un cielo completamente terso e colorato di striature che dal blu degradano verso l’arancio che delinea l’orizzonte, interrotto solo dal profilo del Li Galli. La spiaggia quasi completamente deserta, restano solo gli ombrelloni chiusi come tante sentinelle a vegliare sulla pace del posto e ad attendere il nuovo giorno pronti ad accogliere i tanti bagnanti che hanno la fortuna di potersi regalare una giornata rilassante di mare.

