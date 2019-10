Positano combatte per l’abbattimento delle barriere architettoniche. La giornata di oggi ha rappresentato per la città della costiera amalfitana un tassello importante per la lotta all’abbattimento di ogni tipo di barriera grazie alla presenza del nuotatore disabile Salvatore Cimmino che da anni porta avanti una campagna contro le barriere e lo fa intervenendo in prima persona e portando il suo esempio personale. Sull’argomento abbiamo sentito la giovane positanese Brunella Mazzacano, la quale ha sottilineato la bellezza e l’importanza dell’esperienza vissuta oggi ed ha affermato: “Oggi è un giorno di speranza”.