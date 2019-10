Da Positano Teatro Festival al Sancarluccio, applausi ai ragazzi del Teatro nel Baule

Giuseppe Borrelli e Angelica Di Ruocco li abbiamo applauditi alla Garitta, belvedere di Positano, quest’estate durante la rassegna teatrale “Positano Teatro Festival 2019” con la direzione artistica di Gerardo D’Andrea, per questo ci fa piacere rivederli oggi al Nuovo Teatro Sancarluccio (ore 17.00) per la rassegna “La Lanterna Magica” con la loro pièce per bambini “Così vicini così lontani ovvero come l’anatroccolo imparò a volare”. “Il Teatro nel Baule” è una bella realtà artistica che dal 2010 sviluppa un’attenta e efficace ricerca tra mimo, clownerie, commedia dell’arte e teatro-danza, occupandosi di pedagogia e teatro per l’infanzia ma anche per adulti, che incrocia diversi codici espressivi per realizzare un lavoro che ha alla base la poetica dello stupore e della meraviglia.

a cura di Luigi De Rosa

(le foto a corredo dell’articolo si riferiscono alla ressegna di teatro itinerante del Positano Teatro Festival edizione del 2019)