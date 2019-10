Positano. Alle 17.30 di oggi, alla Chiesa Nuova, si è tenuto il concerto dei giovani musicisti del Musikverein di Thurnau, un “anticipo” del gemellaggio che a dicembre vedrà un nutrito gruppo di positanesi recarsi nella città tedesca. Concerto ha visto una grande partecipazione di pubblico in uno spirito di festa e condivisione. Per chi volesse ascoltare nuovamente i musicisti l’appuntamento è per giovedì 31 ottobre alle 19.00 in Piazza dei Mulini.

