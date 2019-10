Positano, SS 163: il Comune fa interventi di manutenzione e l’Anas incassa i soldi per i sopralluoghi

Il comune fa interventi di manutenzione lungo la Statale Amalfitana e l’Anas incassa i soldi per i sopralluoghi. E’ accaduto proprio a Positano, dove l’amministrazione nei mesi scorsi si è occupata della sistemazione di marciapiedi, ringhiere e parapetti che ricadono nella traversa interna comunale della SS 163, di competenza dell’Anas.

L’Ente che gestisce le principali arterie viarie nazionali, ha richiesto al comune della Città Romantica 388,42 € di oneri per i sopralluoghi effettuati su questi lavori. Insomma, oltre al danno anche la beffa: per le attività che dovrebbero essere svolte dall’Anas, il settore lavori pubblici ha dovuto provvedere anche a liquidare anche la fattura giunta dalla società, che ha inviato i tecnici per svolgere i controlli.