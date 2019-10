Questa mattina, a Positano, alle ore 10:30 circa si è svolta la Giornata Missionaria 2019: “Battezzati e inviati”. Dalla Chiesa dei Mulini è partita la sfilata missionaria, seguita dalla celebrazione della Santa Messa. I giovani di Positano, a partire dai più piccoli fino ai ragazzi, si sono anche cimentati nella recita missionaria, alla quale ha seguito una festa con cibo e rinfresco. Davvero una splendida iniziativa per concedere il riscatto ai giovani, in un mondo che tende a costruire muri, anziché ponti e in una società che troppo spesso presenta i giovani come passivi, svogliati e incapaci di prendere decisioni.

di 7 Galleria fotografica Positano, oggi la Giornata Missionaria 2019 “Battezzati e inviati”