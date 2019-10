Positano, Costiera amalfitana. E’ il simbolo dell’inizio della stagione balneare ed anche della sua fine, comincia e finisce l’estate positanese col montaggio e lo smontaggio del “Pontile” .Oggi tutto lo staff Lucibello è impegnato a smontare il pontile che per un’intera estate ha visto attraccare imbarcazioni di ogni genere: un alternarsi di gozzi, motoscafi e gommoni, ognuno ad attendere il proprio turno. Dopo tanti anni, il maestoso pontile è diventato un simbolo della Spiaggia Grande di Positano, un must che scandisce l’inizio e la fine delle stagioni anche se, stando a quanto dicono le previsioni meteo, si prospettano ancora giorni di bel tempo e, di conseguenza, avremo ancora l’occasione di poterci stendere in riva al mare sotto i raggi del sole. Insomma i Lucibello, dopo una stagione grandissima, salutano l’estate 2019 che questa volta sembra non finire…