Positano. Sfiorata la tragedia alla Chiesa Nuova, rocambolesco incidente sui cartelloni pubblicitari

Positano. Sfiorata la tragedia alla Chiesa Nuova, auto nel muro in piena curva. Un’auto proveniente da Sorrento in direzione Amalfi è finita improvvisamente nel muro della curva alla Chiesa Nuova, danneggiando i cartelloni pubblicitari . L’incidente, a detta dei testimoni, è stato rocambolesco. L’auto è finita sui cartelloni quasi salendoci sopra. E’ probabile che vi sia stata una distrazione e per qualche motivo l’auto si è ritrovata quasi in verticale, per poi riscendere giù senza creare feriti ai passanti, che si sono scansati velocemente, ne a se stessi.

Purtroppo questa zona è molto pericolosa e stretta, non vi sono passaggi pedonali, nonostante tante attività fra bar ed alimentari, fra l’altro ci sono anche le scuole primarie dell’asilo Luigi Rossi. E’ stata davvero una fortuna che non sia successo niente. Sul posto sono intervenuti gli uomini dell’arma che hanno fatto i dovuti controlli al conducente. Poi immediatamente gli uomini della Multiservice, del Comune di Positano, sono intervenuti per riparare il danno. Ma per fortuna non è successo niente, se non altro qualcuno che è andato a giocarsi i numeri.