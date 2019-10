Positano, ecco la segnaletica per la Villa Romana

Positano. Arriva finalmente una speciale segnaletica, che segnala ai turisti e alle guide il percorso che conduce al sito del Museo Archeologico Romano, che si trova alla Chiesa di Santa Maria Assunta. Degli striscioni in verticale con le indicazioni sono stati installati tra le vie del paese e sotto i pergolati fioriti, consentendo alle guide turistiche di individuare con estrema facilità la Villa Romana, rendendola quindi una tappa imperdibile per i tanti visitatori che giungono nel paese verticale per godere del suo museo a cielo aperto, facendo incetta delle sue bellezze, il suo kaleidoscopio di colori e i paesaggi mozzafiato, potendosi immergere letteralmente nell’antica villa sepolta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., risalente al I secolo d.C., che conserva straordinarie pitture parietali, cripte medievali, vetrine con gli oggetti rinvenuti nell’area e apparati didattici multimediali che si trovano lungo il percorso di visita del Mar.