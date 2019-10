L’eroico Salvatore Cimmino è pronto per una nuova tappa della sua leggendaria traversata. Dopo la magnifica impresa di ieri, dove ha raggiunto Positano partendo da Massa Lubrense, oggi la partenza da Positano, in vista di Praiano. La seconda tappa, di oggi 12 ottobre la partenza da Positano prevista per le ore 9:30/10:00 e l’arrivo a Praiano intorno alle 11:30/12:00.

Salvatore coprirà il tragitto Positano – Praiano di 5 km, e verrà accolto tra le acque di Praiano dal Sindaco Giovanni Di Martino. Positanonews sostiene l’immenso Salvatore, che non demorde dal voler abbattere le barriere architettoniche, che, come ci insegna Cimmino, sono ostacoli da superare con determinazione.