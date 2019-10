Fare prevenzione è importante e a Positano è possibile fare visite gratuite a tutela della salute della donna. Tra le attività per prevenire lo sviluppo di malattie è certamente utile fare screening periodici. Proprio al polo sanitario di Fornillo dell’ASL di Positano, per le donne tra i 25 e i 65 anni è possibile accedere gratuitamente a PAP Test ogni mercoledì dalle 10 alle 12: non c’è bisogno di prenotazione, ed è possibile fare esami di controllo per chi fa contraccezione.

Sempre più donne si rivolgono a privati per svolgere questi screening, diffidando della possibilità di essere assistite gratuitamente in una struttura pubblica da un ginecologo, con attrezzature all’avanguardia. Nella sede di Fornillo è inoltre possibile fare anche ecografie con ricetta medica. Il pap test è inoltre gratuito se l’ultimo effettuato nell’ASL risale ad almeno 3 anni fa. Ossia, va fatto ogni 3 anni. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il polo sanitario o rivolgersi di persona.