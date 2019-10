Positano saluta il Maestro Alberto Testa.

Ci lascia il Maestro che ha scritto una delle pagine più importanti della storia della danza in Italia, Alberto Testa. Danzatore, coreografo, critico di danza, insegnante di italiano, nonché direttore artistico e fondatore del Premio Positano Léonide Massine. Valori etici e culturali lo hanno contraddistinto, rendendolo illustre e unico, esempio da seguire per le nostre generazioni. Classe ed eleganza, vitalità e passione, una vera e propria autorità a livello internazionale. Un puro rapporto d’amore ha da sempre legato il Maestro Testa a Positano ed oggi, è proprio questa terra che lo saluta, ringraziandolo per tutte le gioie e le emozioni che nel corso degli anni ci ha fatto vivere.