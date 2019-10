Positano. Romantica proposta di matrimonio al ristorante “La Sponda” dell’Hotel Sirenuse

Positano è conosciuta nel mondo come città romantica. E quale posto migliore per una promessa di matrimonio? E’ quanto avvenuto qualche giorno fa al ristorante “La Sponda” dell’Hotel Le Sirenuse dove Francisco Di Finizio ha voluto chiedere alla sua fidanzata Marina Calvi di diventare sua moglie. La loro storia è molto bella. Lei è originaria della provincia di Bologna e due anni fa si è trasferita a San Prisco di Caserta. Lui, invece, è di Pomigliano d’Arco e, poco dopo aver preso servizio come fisioterapista presso l’Asl di Santa Maria Capua Vetere, ha conosciuto la sua Marina. Francisco infatti è addetto alle terapie domiciliari e per puro caso prese in consegna il padre della ragazza che necessitava di trattamenti, nonostante fosse già in sovraccarico di pazienti. Da lì ebbe inizio tutto e in pochi mesi lui ha deciso di farle la fatidica proposta. Lei sicuramente non si sospettava nulla visto che di cene ne avevano già fatte altre e che a Positano sono già venuti diverse volte perché è la loro città preferita e perché è proprio a Positano che lo scorso 10 aprile, in occasione dei 30 anni di lui, si sono detti il primo timido “Ti amo”. La serata della proposta è stata perfetta, con tanto di fiori e canzone dedicata ad entrambi. Bellissima giornata nonostante il tempo poco clemente con pioggia e fulmini, ma nel momento della proposta è come se il tempo avesse lasciato spazio al loro momento magico e si è calmato. Francisco ha sorpreso la sua Marina con una frase dolcissima: “Come un fulmine si schianta al suolo generando un suono assordante, così hai fatto breccia bel mio cuore; l’hai folgorato. Sei entrata nella mia vita e l’hai sconvolta e… non potevo non chiederti di condividerla con me per sempre! E quindi… in questo luogo, il nostro luogo, dove tutto ha avuto inizio, ti chiedo: VUOI SPOSARMI?”