Positano In ricordo di Tonino Ercolano oggi il “Meeting FIAT 500”

Oggi a Positano l’11esimo “Meeting FIAT 500 a Positano” – Primo Memorial Tonino Ercolano.

L’evento è organizzato dall’Associazione Veicoli Storici “500 POSITANO” e prevede una sfilata di Fiat degli anni Sessanta per le caratteristiche stradine di Positano che si snodano a picco sul mare tra le case color pastello.

L’evento prenderà il via alle 8.00 al Garage Mandara con l’iscrizione dei partecipanti e la colazione offerta dall’organizzazione. Il corteo delle auto si snoderà tra le strade di Positano a partire dalle 10.00: è prevista anche una sosta in centro per lo shopping. Alle 13.00 è previsto l’aperitivo ed il pranzo al ristorante “L’Incanto”ed alle 16.00 la premiazione con una gustosa torta ed i saluti finali.