Positano. Riconoscimento della guida Lonely Planet al “Lemon Point” di Nocelle

Positano. Un meritato riconoscimento quello conferito dalla guida di viaggi Lonely Planet al “Lemon Point” di Nocelle, dove Maria Luisa De Simone e Tonino sono sempre pronti ad accogliervi con un sorriso ed a farvi gustare un’ottima limonata od aranciata con gli agrumi del posto. Tappa immancabile per chi si trova a passare per Nocelle, una sosta da gustare in tutto relax. Ed ecco le parole che la guida ha voluto dedicare al “Lemon Point”: “All’ingresso del villaggio, benvenuto con il chiosco e con bevande fredde e caffè da bere sulla bella terrazza fiorita. Altrimenti, si arriva al paese, in Piazza Santa Croce, dove lo stand offre un eccellente succo di arancia e limone”. Non possiamo che complimentarci con Maria Luisa e Tonino ed invitarvi a sostare presso il “Lemon Point” per gustare la bontà dei loro prodotti.