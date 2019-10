Questa sera, martedì 29 ottobre alle ore 18.30, presso Villa Magia in Via San Giovanni 19 sarà presentato il romanzo dello scrittore Fabrizio Sabelli, dal titolo “C’era una volta a Positano”. Durante la serata si potranno ascoltare alcuni stralci tratti dal romanzo, in cui si intreccia magistralmente la realtà ed il mondo della fantasia. L’autore ha scelto la location di Villa Magia perché uno dei personaggi del suo libro si chiama “Casa Chimera” ed è Villa Magia. Il libro vuole trasmettere caratteristiche storiche e culturali di Positano che non sono abbastanza conosciute e molti personaggi presente nel romanzo sono veramente esistiti. Alla fine, come asserisce Sabelli, “Positano è essa stessa un posto magico” e lui lo sa benissimo perché in passato ha trascorso dei lunghi periodi nel paese della costiera amalfitana che gli è rimasto scolpito nel cuore.