Positano. Questa sera la festa della Madonna Rosario spostata in piazza ai Mulini

Positano, Costiera amalfitana . Questa sera la festa della Madonna Rosario spostata in piazza ai Mulini . “Causa maltempo” , come ci riferisce Rosario Cuomo, a cui facciamo gli auguri, a lui e a tutti i Rosario e Rosaria. Dunque la festa con la degustazione dei prodotti tipici , dopo la Santa Processione, che ci sarà dopo la messa delle 18,30, si terrà in Piazza dei Mulini , dove è prevista anche l’esibizione canora del nostro bravissimo Nello Buongioro.