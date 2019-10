Positano protagonista a Rimini con Giacomo Miola a TTG Travel Experience “Turismo esperenziale entrato nel vivo”

Positano, Costiera amalfitana. Un bel successo per il nostro Giacomo Miola, che Positanonews segue oramai da anni, da Slow Food ai progetti dedicati al turismo esperienziale a Montepertuso e sui percorsi dei Monti Lattari , non solo il Sentiero degli Dei. L’attenzione al progetto ha avuto e continua ad aver riscontro come dice Miola ” Archiviato TTG Travel Experience torno con la consapevolezza sempre più marcata che la rivoluzione umano-esperienzale nel turismo, su cui lavoriamo da tempo, è davvero entrata nel vivo. Il mondo del turismo comincia davvero ad ampliare il suo vocabolario.

#turismoesperienziale #foodtour #ruralexperience #gastronomictrekking #foodcommunity Associazione Startup Turismo Distretto Turistico Costa d’Amalfi “Si parla sempre di più di turismo esperienziale che può essere contrapposto al turismo di massa. Ciò che conta non è la destinazione , se è conosciuta o meno, ma vivere un’esperienza intima ed essere protagonista della propria vacanza.

Inoltre, si può associare allo Slow Tourism (Turismo lento) . Una differenza sostanziale tra questi due fenomeni è che lo Slow Tourism, rispetto al Turismo Esperienziale, è legato maggiormente alla salvaguardia dell’ambiente, della cultura e delle tradizioni, quindi più vicino al Turismo Sostenibile e Responsabile.

Il Turismo Esperienziale è un movimento globale in crescita che coinvolge i turisti durante il viaggio in una serie di attività indimenticabili con un forte impatto personale. Attività che colpiscono tutti i sensi e creano connessioni a livello fisico, emotivo, spirituale, sociale e intellettuale. Solitamente durante tale esperienze il turista interagisce con le persone, la storia e le tradizioni del luogo.

Il viaggiatore non si accontenta più di ricordare il proprio viaggio semplicemente scattando foto ma desiderano delle autentiche esperienze che possono condividere e raccontare agli altri.

Quindi, strettamente correlato al turismo esperienziale vi sono lo storytelling e lo storyliving, un nuovo modo di raccontare l’esperienza di viaggio

Alcuni esempi

Enogastronomia

Spesso sono connesse al mondo del cibo (Turismo enogastronomico ):

Cooking Class: Il turista cucina e prepara le pietanze tradizionali del luogo.Questa fase , alcune volte, è a preceduta dalla ricerca e raccolta in prima persona degli ingredienti come ad esempio ortaggi, spezie, frutta, latte etc

Degustazione vini e prodotti tipici: negli ultimi anni le visite di cantine e dei vigneti sono cresciute esponenzialmente. Sicuramente una degustazione di vini guidata da un esperto sommelier è un’esperienza che non colpisce solo le papille gustative.

Un’altra esperienza sempre legata al mondo dell’enologia, è il coinvolgimento del visitatore in prima persona nella procedura di produzione del vino (raccolta dell’ uva manuale, intonazione di canti popolari, pigiatura con i piedi ) come avveniva una volta.

Ma anche il percorso “dalla terra alla tavola”, si può immaginare la vita da contadino, quindi la coltivazione e raccolta, fino all’arrivo in tavola.

Turismo Naturalistico

In quest’ambito possono essere individuate moltissime attività ed esperienze, tra cui :

Trekking: passeggiate sia in alta quota, immersi nella natura, che in bassa quota. Si sta diffondendo tantissimo il cosiddetto trekking urbano, cioè passeggiate nei centri storici o in quartieri ricchi di storia e tradizione.

Cicloturismo: escursioni in bici tra boschi ma anche in città d’arte e centri storici. In ogni caso è la bicicletta la protagonista di quest’attività.

Rafting: cioè la discesa di corsi d’acqua, spesso impervi, con appositi canotti. In voga adesso anche lo Slow Rafting, adatto a tutta la famiglia.

Escursioni in barca per ammirare bellezze naturalistiche come grotte, fondali o il pescaturismo di cui alcuni esempi abbiamo in Costa d’ Amalfi .

Un tipo di turismo che di sicuro si contrappone all’invasione delle masse e degli autobus , che il traffico può far morire.