Una vigilia simbolica accompagna la mostra dedicata all’artista tedesca Paula Bärenfänger. Alla traversata di Salvatore Cimmino contro le barriere architettoniche e ad ogni forma di discriminazione, seguirà domani un esposizione interamente dedicata all’artista paralizzata che dipingeva utilizzando, che ha vissuto nel paese verticale tra il 1914 al 1953. Un amore viscerale per Positano, che indotto la Bärenfänger a vivere ogni angolo del paese, in modo da poterlo farlo proprio in ogni sua opera, così ci ha spiegato l’appassionato curatore della mostra Enzo Esposito.

Positanonews quest’oggi vi porta dietro le quinte dell’evento che si aprirà domani alla Pinacoteca Comunale con la presenza della storica d’arte Matilde Romito e i saluti del primo cittadino Michele De Lucia. La mostra si terrà per una settimana, fino al 19 ottobre, rinnovando il successo dello scorso anno, in cui sono stati mostrati ben 48 acquerelli dell’artista esule tedesca: il nipote della Bärenfänger nella nostra intervista (vedi video), ci ha infatti rivelato che la donna ha realizzato circa 600 opere. Continua dal 2000 il rapporto di amicizia con la città di Thurnau, che in passato è stato sugellato dalle note del musicista Wilhelm Kempff e del ceramista Gunter Studeman, portato poi avanti nel corso degli anni dai presidenti Rosaria Ferrara e Volker Seitter, in sinergia con il Comune di Positano e le sue amministrazioni. Oggi più che mai la comunità positanese si sente vicina a quella teutonica, infatti nella notte c’è stato un incendio nella frazione di Menchau.