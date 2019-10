Positano. Il polo socio sanitario a disposizione per la cittadinanza: visite gratuite e assistenza

Il polo socio sanitario di Positano rappresenta una vera e propria risorsa per la comunità positanese. Medici e specialisti, tutte le settimane, sono a completa disposizione per la popolazione per effettuare visite, ecografie e diverse tipologie di test. Un servizio gratuito e in loco, con attrezzature e macchinari nuovi e all’avanguardia. La struttura ha colmato una lacuna in campo sanitario, infatti non si è più costretti a muoversi e recarsi fuori Positano, ma si ha la comodità di essere seguiti e assistiti nel proprio paese. Per ulteriori informazioni, basta chiamare il numero 089875832, oppure recarsi direttamente in sede, a Fornillo. In particolare l’ASL invita tutte le donne di età compresa tra i 25 e i 65 anni di effettuare il pap test: ogni tre anni si ha il diritto di usufruire di questo importante controllo preventivo, perché prevenire è meglio che curare. Il ginecologo, il dott. Pepe, effettua visite il mercoledì mattina dalle 10:00 alle 12:00, ma l’invito si estende anche ai più piccini con la presenza del pediatra. Prendiamoci cura di noi stessi, sottoponendoci a controlli periodici e sfruttando le opportunità che ci vengono offerte.