Positano, ordinanza per il “Montone” a Fornillo per il ricovero barche: domande entro il 31 ottobre

Positano. Fino al 31 ottobre è possibile presentare domanda per il “Montone” della spiaggia di Fornillo, per il ricovero delle barche. In vista dell’inverno, data l’assenza di un porto-rifugio, i proprietari delle imbarcazioni possono fare richiesta per l’accesso alla cosiddetta “Area di tiro a secco”, per il ricovero di unità di diporto ad uso non commerciale, ovvero non destinate all’attività di locazione o noleggio (esclusi pedalò, mosconi o analoghi), e delle zone adibite a deposito attrezzature/dotazioni e materiali di stabilimenti balneari insistenti nell’area, comprendendo il tiro a secco di pedalò, mosconi appartenenti ai medesimi stabilimenti. L’utilizzo delle zone di sosta è garantito fino al 30 aprile 2020.

Le domande vanno presentate entro il 31 ottobre al comando della Polizia Municipale (domande pervenute fuori termine saranno esaminate successivamente ed in caso di postazioni residue), compilando dichiarazione sostitutiva in cui il richiedente dichiara:

la zona dove effettuare il tiro a secco;

che essa avviene senza pregiudizio della pluralità dei concittadini utilizzatori;

astenendosi da qualsiasi forma di organizzazione imprenditoriale nell’attività;

con la mancanza di qualsiasi provento da essa derivante;

che l’unità da tirare a secco possiede i requisiti di galleggiabilità.

alla dichiarazione vanno inoltre allegate le foto, il nome e le caratteristiche dell’unità da diporto nella legale detenzione che si vuole far stazionare, con specifica che la stessa non è destinata a scopi commerciali ai sensi della legge sul diporto, e comunque è destinata per scopi ludico-sportivi personali del soggetto detentore. I richiedenti potranno presentare domanda per una sola unità di diporto: solo nell’eventualità di residui spazi liberi potranno essere valutate domande per ulteriori unità.

Il problema per molti operatori del paese verticale è dove mettere le barche a riparo dalle mareggiate invernali. Almeno quelle piccole, con reti e natanti, trovano sistemazione, mentre le grandi vanno in genere a Piano di Sorrento o Castellammare di Stabia a seconda degli accordi economici e di convenienza. Lo spazio del Montone ora verrà occupato in base alle istanze: in caso di domande concorrenti, che non possano essere soddisfatte integralmente, si procederà con pubblico sorteggio. Il problema è trovare spazio per tutti.